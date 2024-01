Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer se despede de 2023 com o cosplay mais provocativo de Mitsuri

Imagem: AniNetwork | Mitsuri Kanroji chama a atenção com um cosplay ousado que presta homenagem à cena das águas termais em Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer.

Depois de sua brutal terceira temporada, não há lugar para discussões. Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer é um dos animes mais populares da atualidade e parte disso pudemos comprovar com o encerramento de seu arco da Vila dos Ferreiros. Uma aventura que nos trouxe grandes momentos e também toneladas de tributos por parte da comunidade cosplay.

Tudo em boa medida graças à introdução de novos personagens que permaneceram para a fase mais recente da saga e que ganharam grande popularidade entre os artistas desta técnica de disfarce que vai um passo além.

Voltando para a série animada, desde o primeiro episódio vimos como foram adaptadas passagens do mangá que muitos não acreditavam que veriam. Mas aconteceram. O exemplo perfeito disso é a sequência da Pilar do Amor, Mitsuri Kanroji, nas águas termais.

Um trecho que muitos duvidavam de como poderia ser adaptado para o anime e que acabou se tornando uma das sequências mais reproduzidas pelos artistas de cosplay, inaugurando assim uma era de êxtase em homenagem a este personagem imponente.

Desde então, temos visto uma ampla variedade de sessões em homenagem a ela, e o exemplo que trazemos hoje é mais do que perfeito para encerrar o ano.

Mitsuri Kanroji aumenta nossa paixão por Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer com este cosplay.

A artista de cosplay conhecida no Instagram como mimisemaan protagonizou mais de uma matéria aqui no FayerWayer, sempre por razões mais do que justificadas, pois é uma das expoentes mais impressionantes da complexa arte do cosplay.

Com mais de 307 mil seguidores e uma galeria composta atualmente por mais de 172 publicações , estamos diante de uma das personalidades mais prolíficas de seu setor, se destacando em cada um de seus tributos.

Um exemplo perfeito é esta sessão relativamente recente, datada de maio de 2023, em que ela montou uma impressionante sessão de cosplay em homenagem a Mitsuri Kanroji de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer. Os resultados, como vocês podem imaginar, são mais do que admiráveis.

Na obra desta artista, sempre se destacou a atenção aos detalhes e o respeito ao design original do personagem, que são cuidados milimetricamente para montar cada sessão de cosplay.

No caso deste tributo a Mitsuri, não é exceção e estamos diante de uma galeria memorável que apenas aumenta nossa vontade de ver mais episódios do anime.