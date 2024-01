Estas foram as 10 melhores capturas feitas pelo Telescópio Espacial James Webb em 2023

O ano de 2023 marca um antes e um depois na história da astronomia. Este ano foi o primeiro em pleno funcionamento do Telescópio Espacial James Webb, uma iniciativa das agências espaciais mais importantes do mundo, com a participação de um grande grupo de empresas privadas. É por isso que selecionamos, com base em um relatório da Wired, as 10 melhores imagens capturadas pelo observatório orbital.

Agências espaciais como a NASA, ESA, JAXA, CSA (Canadá) têm no Telescópio Espacial James Webb uma ferramenta de uso vital para descobrir os mistérios que se encontram nas profundezas do cosmos.

Pilares da Criação, galáxias distantes, buracos negros e até mesmo os planetas do nosso Sistema Solar com uma nitidez impressionante são algumas das melhores imagens que o James Webb nos deixa em 2023. Vamos revisar uma por uma, nesta maravilhosa viagem estelar que o observatório nos presenteia.

As 10 melhores imagens do Telescópio Espacial James Webb em 2023

Uma imagem com 50 mil fontes de luz, ou seja, galáxias de todos os tipos agrupadas em uma única imagem.

Os astrônomos estimam que 50.000 fontes de luz infravermelha próxima estão representadas nesta imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA. NASA, ESA, CSA, I. LABBE, R. BEZANSON (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Detalhes nas estruturas finas dos braços das galáxias espirais próximas.

As novas imagens do Telescópio Espacial James Webb da NASA proporcionam aos cientistas sua primeira visão em alta resolução da fina estrutura das galáxias próximas e de como ela é afetada pela formação de estrelas jovens. NASA, ESA, CSA,

Urano capturado como nunca antes. O sétimo planeta do Sistema Solar é visto através da lente do telescópio espacial.

Urano em uma imagem do Telescopio James Webb. - NASA/ESA/CSA/ STScI

O James Webb descobre o primeiro anel de Einstein, um fenômeno provocado pela luz interagindo com um evento massivo.

O novo achado do telescópio James Webb suscita dúvidas entre os cientistas. Metro Ecuador

Os anéis de Saturno, brilhantes e destacados no nosso Sistema Solar. A qualidade das imagens de um dos nossos gigantes não tem precedentes na exploração espacial.

A imagem de Saturno e seus anéis capturada pelo James Webb. Crédito da imagem: NASA.

O nascimento de uma estrela, capturado pelo James Webb.

Esta fotografia, capturada pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA, mostra o nascimento de uma estrela como nunca antes visto, repleto de detalhes. Foi divulgada na quarta-feira, 12 de julho de 2023, pela Oficina de Comunicação Pública. AP (Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/AP)

El James Webb obteve uma imagem de Earendel, a estrela mais distante de que se tem registro.

Earendel, a estrela mais antiga e distante do universo conhecido. Telescopio Espacial James Webb da NASA

Estruturas de gás sendo expelidas por dois elementos químicos que interagem entre si.

Observação de alta resolução em infravermelho próximo do Telescópio Espacial James Webb em direção a Herbig-Haro 211. ESA/WEBB, NASA, CSA,

Outra estrela em formação se faz presente nas ferramentas de infravermelho do telescópio.