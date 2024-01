Dragon Ball Z: Krilin enlouquece com os cinco melhores cosplays de Número 18 em 2023

A androide Número 18 luta contra Bulma pelo posto de personagem de Dragon Ball com mais interpretações de cosplay. Modelos ao redor do mundo, de todas as nacionalidades, realizam interpretações da esposa de Krilin, para destacar a maravilhosa arte da caracterização em suas redes sociais.

O ano de 2023 nos presenteou novamente com cosplays por toda parte. Os de Número 18 se repetiram durante cada um dos 12 meses do ano.

Realizamos muitas análises, por isso é difícil para nós escolher os cinco melhores de 2023. No entanto, fomos rigorosos e selecionamos essas cinco modelos, que se destacaram acima das demais devido à qualidade de suas interpretações da poderosa androide da Patrulha Vermelha.

Os cinco melhores cosplays de Número 18

De acordo com nossa apreciação, o primeiro lugar vai para a linda modelo mexicana Elia Fery. A cosplayer vestiu a roupa que a Número 18 usou no Torneio do Poder. É um conjunto cor-de-rosa que a faz parecer uma treinadora esportiva.

Além do traje, Elia Fery complementou o outfit com o corte de cabelo e a cor amarela característica do personagem. Os olhos azuis e até mesmo os brincos da poderosa loira apareceram no trabalho realizado por essa renomada cosplayer.

No segundo lugar, temos a artista japonesa de cosplay @seracross. Em sua conta oficial do Instagram, ela possui pouco mais de 600 mil seguidores, graças a um trabalho magnífico repleto de interpretações de animes. Aqui está ela como Número 18.

O terceiro lugar do nosso ranking vai para a modelo Andrasta. Nas suas redes sociais, ela mostra como assume o personagem de Andróide 18, com seu cabelo loiro característico, colete jeans e mangas listradas, além de uma atitude poderosa e imponente.

A quarta posição desta contagem é para uma cosplayer que estamos mais acostumados a ver como Bulma, mas que também fica perfeita como Número 18. Estamos falando de Maya Briefs, uma modelo que adiciona um toque de rebeldia com suas tatuagens.

No quinto lugar está a modelo de Taiwan @irisching1229. Ela tem 37,8 mil seguidores no Instagram e cativa seus fãs com interpretações ousadas de diferentes waifus das histórias animadas que nos chegam do Japão.