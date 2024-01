Dragon Ball Super prepara o caminho para que Pan se transforme em Super Saiyajin

Dragon Ball Super encerrou seu terceiro arco sem anime. As histórias de Moro, Granola e agora Super Hero terminaram com sucesso e muito hype por parte dos fãs que estão ansiosos pelas aventuras animadas desses três desenvolvimentos. Muitas coisas começam a se encaixar para vários personagens. E um deles, do qual muitos esperam, iniciou sua jornada em direção a um destino inegável de poder.

Trata-se de Pan. Filha de Gohan e Videl; neta de Goku e Mr. Satan, a pequena guerreira tem as artes marciais em seu sangue. Ela tem demonstrado querer aumentar seu poder e, como pudemos ver, deu seus primeiros passos ao lado de Piccolo.

Agora, mesmo no final do arco do mangá, vimos como seu caminho para a transformação de Super Saiyajin começou. Se ela conseguir, será a primeira mulher a obter essa transformação no cânone do Universo 6.

De acordo com as imagens da Manga Plus, site oficial da Shueisha em espanhol, Pan aprendeu a voar logo após Gohan e Piccolo (em suas versões Beast e Orange, respectivamente) derrotarem Cell Max.

Naquele momento de final de batalha, em que as histórias de Dragon Ball deixam espaço para que os personagens se encontrem e conversem, Pan surpreendeu Piccolo, seu pai, Goten e Trunks ao conseguir voar pelos céus.

É uma questão de tempo até que a vejamos transformada em Super Saiyajin.

Dragon Ball Super Manga #100