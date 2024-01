Dragon Ball GT: Bra deixa de ser uma pequena menina graças a esta versão hiper-realista feita pela inteligência artificial

A conta do Instagram My Smart Arts surpreendeu novamente a comunidade de Dragon Ball com uma ilustração hiper-realista que oferece uma visão única do futuro de um dos personagens mais queridos da saga. Desta vez, a pequena Bra, filha de Bulma e Vegeta, é transformada em uma impressionante jovem, tudo graças à magia da inteligência artificial, especificamente com o uso de Stable Diffusion.

A ilustração, compartilhada por My Smart Arts em sua conta do Instagram, apresenta a pequena Bra em uma versão hiper-realista que imagina seu crescimento em uma jovem espetacular. O detalhe e a qualidade da imagem são impressionantes, mostrando como a inteligência artificial, neste caso Stable Diffusion, pode levar a expressão artística a novas alturas.

A Difusão Estável, uma tecnologia avançada de inteligência artificial, foi a ferramenta escolhida pelos criadores para dar vida a essa transformação impressionante. Essa técnica permite a criação de imagens hiper-realistas ao capturar detalhes, texturas e expressões faciais de uma maneira que desafia as barreiras entre a realidade e a ficção.

A imagem da jovem Bra gerou uma ampla gama de reações na comunidade de Dragon Ball. Os fãs expressaram espanto e admiração pela capacidade da My Smart Arts de reinterpretar um personagem clássico da série de uma maneira tão realista e emocionante. A discussão sobre o envelhecimento dos personagens e as possibilidades criativas da inteligência artificial ganhou destaque nas conversas online.

A ilustração da jovem Bra é um lembrete de como as ferramentas tecnológicas podem abrir novas possibilidades e gerar conversas significativas na comunidade. À medida que a inteligência artificial continua avançando, é provável que vejamos mais explorações criativas e reimaginações de personagens icônicos, oferecendo uma nova camada de apreço e reflexão para os fãs de Dragon Ball e outros.