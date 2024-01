CES 2024: LG Ultragear apresenta o primeiro monitor gaming 4K OLED do mundo com Dual-HZ

A LG Electronics (LG) está prestes a apresentar sua mais recente linha de monitores de jogo UltraGear™ OLED, projetados para oferecer experiências de jogo superiores. A linha expandida inclui o aguardado monitor de jogo 4K de 32 polegadas (modelo 32GS95UE).

Este, possui uma taxa de atualização de 240 Hz, um tempo de resposta ultrarrápido de 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG), e a função Dual-Hz da LG e a tecnologia Pixel Sound. A marca também apresenta modelos estelares de 39 e 34 polegadas com telas curvas ultralargas: o 39GS95QE e o 34GS95QE, vencedor do Prêmio de Inovação CES 2024.

LG Tela superplana

O primeiro monitor de jogos Dual-Hz que oferece 4K 240Hz / FHD 480Hz

O inovador 32GS95UE é o primeiro monitor UltraGear equipado com a nova função Dual-Hz, que permite aos usuários alternar entre 4K (3.840 x 2.160) a 240 Hz e Full-HD (1.920 x 1.080) a 480 Hz com um simples clique.

Esta inovação, que economiza tempo e é facilmente controlada por meio de uma tecla de atalho ou do joystick, permite aos usuários aplicar instantaneamente a combinação ideal de resolução de tela e taxa de atualização para o gênero de jogo em que estão jogando. Para títulos de ação e jogos de tiro rápido, os usuários podem selecionar FHD 480Hz, enquanto jogos baseados em histórias visualmente ricas podem ser apreciados em 4K 240Hz.

Além da função Dual-Hz, o UltraGear OLED de 32 polegadas possui um impressionante tempo de resposta de 0,03 ms (GtG) que ajuda a eliminar o desfoque de movimento, aumentar a clareza e oferecer um jogo dinâmico. Isso, combinado com as cores e o contraste excepcionais pelos quais a tecnologia OLED autoiluminada da LG é conhecida, leva a experiência visual a um nível completamente novo.

LG Gamer

O 32GS95UE melhora ainda mais a experiência do usuário com suas bordas de tela mínimas e um som poderoso e cheio de nuances. O design de 4 lados praticamente sem bordas da LG proporciona uma visualização impressionante que não distrai da ação na tela.

O monitor cria um ambiente sonoro tridimensional estimulante graças à tecnologia Pixel Sound e a um sistema de som frontal integrado com dois woofers e compatibilidade com DTS Virtual:X. Os alto-falantes estão engenhosamente escondidos atrás do próprio painel OLED, eliminando a necessidade de alto-falantes externos e economizando espaço valioso na mesa.