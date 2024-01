Americana enlouquece fãs de Dragon Ball com este cosplay Body Paint de Bulma

O maravilhoso mundo do cosplay nos surpreende novamente com uma interpretação de Bulma, um dos personagens mais queridos de Dragon Ball. Uma modelo americana, identificada nas redes sociais como Intraventus, realiza esse trabalho com a particularidade de que é feito com Body Paint.

Bulma é sem dúvida um dos personagens que tem o maior número de interpretações de cosplay, entre os membros de Dragon Ball.

Diariamente nos deparamos com múltiplas versões da melhor amiga do Goku, nas diferentes facetas em que ela aparece tanto no mangá como no anime.

O que a Intraventus, também conhecida como Rachel Victoria, faz é a versão incomum de Bulma. É um traje com o qual o personagem aparece no final de Dragon Ball nos primeiros arcos. É aquele visual de guerreira semelhante aos trajes usados em Mad Max.

Bulma nunca aparece com essa vestimenta em um episódio como tal. E muito menos no estilo Body Paint com o qual Intraventus a interpreta.

Intraventus como Bulma Dragon Ball

Bulma é filha do Dr. Brief e uma grande amiga de Goku, com quem ela inicia a busca pelas Esferas do Dragão. Ela é, junto com o Guerreiro Saiyajin, o personagem de maior duração em toda a série.

Ao estar presente desde o início do mangá, o favoritismo de Bulma por parte do público é tão grande quanto o que sentem por Goku. Isso levou muitos fãs a querer se vestir como ela e fazer cosplays impressionantes, até mesmo em arte bodypaint.