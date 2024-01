A popular P-6000 da Nike agora tem uma nova combinação de cores ‘High Voltage’ e “Antracita’ para mulheres

O Nike P-6000 de inspiração retrô está desfrutando de seu momento de destaque e tem usado uma ampla variedade de conjuntos ao longo do ano.

Com a chegada do inverno no Hemisfério Norte, esta silhueta reapareceu em uma nova combinação de cores chamada ‘Anthracite/Black/High Voltage’. Este design está em sintonia com outros estilos que decoraram o modelo híbrido Nike Pegasus.

Assim como outras opções lançadas nesta temporada, este calçado apresenta um sistema de cadarços rápidos, proporcionando um toque refletivo ao par.

Os painéis sintéticos, que se estendem desde a ponta ao longo dos lados, exibem um acabamento prateado, criando uma sensação futurista e de velocidade neste design de estilo retrô.

Na sua sola, o P-6000 apresenta uma solução de amortecimento e tração semelhante à do sempre popular Zoom Vomero 5. No entanto, esta versão de estilo de vida não utiliza os materiais Marquee Cushlon e Duralon.

Apesar disso, a unidade única proporciona uma experiência de condução neutra que não deve ser subestimada nesta última versão exclusiva para mulheres.

Em conjunto, cada detalhe mencionado anteriormente contribui para que a marca Swoosh mergulhe ainda mais na persistente tendência Y2K, que tem marcado o estilo dos tênis esportivos nos últimos dois anos.

As fotos oficiais do par já estão disponíveis enquanto aguardamos o seu lançamento em nike.com nos Estados Unidos. O modelo P-6000 ‘Anthracite/High Voltage’ terá um preço de US$120.