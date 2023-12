Este é o personagem mais complicado de trabalhar por parte de Akira Toriyama em Dragon Ball Z

Akira Toriyama, com mais de 30 anos dedicados à criação da icônica série Dragon Ball, compartilhou revelações intrigantes sobre sua experiência ao escrever para o personagem Piccolo. Ele destacou que essa tarefa nem sempre foi agradável e tinha razões justificadas para isso.

Inicialmente apresentado como um vilão em Dragon Ball, Piccolo passou por uma impressionante transformação ao longo da série. Ele evoluiu de ser um antagonista para se tornar um anti-herói relutante e, finalmente, um guerreiro heróico. Essa metamorfose contribuiu significativamente para o seu status icônico na trama, apesar de seu passado complexo.

Muitos detalhes

Durante uma entrevista relacionada a Dragon Ball Super: Super Hero, Toriyama compartilhou os desafios que enfrentou ao lidar com a complexa história de Piccolo. Ele destacou as dificuldades em lembrar os detalhes complexos do personagem, destacando assim a profundidade inerente à sua criação.

A história do namekiano abrange eventos cruciais, como sua separação de seu "pai", Piccolo Daimaoh, sua fusão com Nail e, posteriormente, com Kami-sama. A transformação mais recente em Piccolo Laranja também adiciona complexidade ao personagem. Toriyama admite abertamente que acompanhar essas mudanças representa um desafio, até mesmo para ele, o criador da série.

Além disso, o autor descreve os Namekianos como misteriosos e complicados. Ele destaca peculiaridades como o fato de eles terem dentes, mas só beberem água, o que ressalta a complexidade de construir um universo coerente com personagens desse tipo.

Embora Toriyama brinque sobre sua falta de consistência em lembrar de cada detalhe, é evidente que ele enfrenta desafios para manter a continuidade em uma narrativa tão rica e expansiva como a de "Dragon Ball". Ele admite que, às vezes, se sente confuso com as numerosas camadas de sua própria criação.

Apesar de considerar Piccoro como seu personagem favorito, Toriyama expressa certa tristeza pela complexidade que impôs a ele e à raça Namekiana. Esse dilema destaca a dificuldade inerente de equilibrar a criatividade com a coerência em uma narrativa longa e complicada.