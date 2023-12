É revelada a quantidade de personagens que terá Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero é o título escolhido para a continuação de Budokai Tenkaichi. Está previsto para o primeiro trimestre de 2024, surgiram assim vazamentos ou rumores acerca do lançamento, que estará disponível apenas para PS5, os dois consoles mais recentes do Xbox Series (S e X) e para PC.

No meio da expectativa, uma imagem apareceu em uma resenha do Área Jugones, da qual não se sabe se é real ou falsa. O certo é que ela conta com o quadro de cada um dos personagens que aparecerão em Dragon Ball Sparking Zero ou Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4.

Na imagem aparecem um total de 145 guerreiros, entre os quais se destacam vários deuses da destruição, personagens importantes de Dragon Ball Super e até mesmo a mãe de Goku, Gine.

Reiteramos, não se sabe se é real, mas vamos compartilhar para que vocês mesmos julguem sobre a imagem com os personagens que poderiam aparecer em Dragon Ball Sparking Zero.

Dragon Ball Sparking Zero Real ou pura mentira (fake)?

Dragon Ball: Sparking Zero será lançado para o Sony PlayStation 5, os dois consoles da Microsoft: Xbox Series X|S e para PC através da plataforma Steam.

"Dragon Ball Sparking Zero leva a lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi a outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Abale a terra. Quebre os céus. Torne seu o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball", escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.

Quando será lançado Dragon Ball Sparking Zero?

Sabe-se que será em 2024, mas ainda não esclareceram a data exata. De qualquer forma, isso já havia vazado em setembro, quando o famoso insider Geekdom101 vazou que será no primeiro trimestre de 2024.