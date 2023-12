A Apple está apelando a proibição de venda de duas versões do Apple Watch nos Estados Unidos

Apple está no meio de uma batalha legal com a empresa de tecnologia de monitoramento médico Masimo. Esta empresa apresentou uma queixa à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC), alegando que o gigante de Cupertino estava infringindo suas patentes de oximetria de pulso.

A entidade reguladora decidiu a favor da Masimo há meses e exigiu que a Apple pare de vender duas de suas versões do Apple Watch (Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2) a partir de 25 de dezembro de 2023.

O único que poderia ter evitado a derrota contra a Apple era o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A CNN informa que era de se esperar que o executivo não agisse e, desde o Natal de 2023, os dois dispositivos mencionados saíram das lojas virtuais e físicas da Apple nos Estados Unidos.

Da mesma forma, a equipe jurídica da Apple emite um comunicado rejeitando a medida da ITC contra as duas versões do Apple Watch.

"É o que impulsiona nossas equipes - clínicas, de design e engenharia - a dedicar anos para desenvolver recursos de saúde, fitness e bem-estar cientificamente validados para o Apple Watch, e nos inspira saber que milhões de pessoas ao redor do mundo se beneficiaram imensamente deste produto. Discordamos completamente da decisão da Comissão de Comércio Internacional e da ordem de exclusão resultante, e estamos tomando todas as medidas para devolver o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 aos clientes nos EUA o mais rápido possível", diz parte do documento ao qual a CNN teve acesso.

Imagem: Apple | Apple Watch Series 9.

O que está acontecendo com os Apple Watch?

Tudo começou em 2022. A Masimo alega que a Apple infringe o uso da oximetria de pulso, uma tecnologia deles, segundo documentos e patentes registradas. A oximetria de pulso é uma tecnologia que mede o nível de oxigênio no sangue.

A ITC iniciou uma investigação e, em dezembro de 2023, emitiu uma determinação provisória na qual encontrou que a Apple estava infringindo as patentes da Masimo. A Apple apelou da determinação provisória, mas a ITC a confirmou em dezembro de 2023.

A decisão da ITC significa que a Apple não pode mais importar ou vender Apple Watches nos Estados Unidos que utilizem a tecnologia de oximetria de pulso que infringe as patentes da Masimo. Isso afeta os modelos Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.