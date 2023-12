Todas as batalhas que Vegeta perdeu contra Goku antes de conquistar sua primeira vitória em Dragon Ball Super

O arco mais recente de Dragon Ball Super, intitulado Super Hero, nos deixa um detalhe pitoresco que não tem nada a ver com as aventuras da saga. Enquanto Gohan, Piccolo e o resto dos guerreiros lutavam contra Cell Max, Vegeta e Goku treinavam no planeta de Bills, o Deus da Destruição.

Tentando dominar o Ultra Instinto (Goku) e o Ultra Ego combinado com o Ultra Instinto (Vegeta), ambos travaram uma batalha brutal em que, finalmente, o príncipe saiyajin saiu vitorioso. Como contamos quando aconteceu, é a primeira vitória de Vegeta sobre Kakaroto após décadas de rivalidade.

É canônico e oficial que Vegeta tenha vencido Goku em um combate direto. Embora, se formos rigorosos, ele já o tinha superado em poder em algumas ocasiões; só que eles não se enfrentavam em uma luta.

Para que Vegeta chegasse a este ponto, ele teve que perder várias lutas para Goku. Algumas foram dolorosas e outras emocionantes para o príncipe dos saiyajins, que sempre esteve convencido de que poderia vencer Kakaroto em uma batalha de artes marciais.

Lutas que Vegeta perdeu contra Goku

A primeira luta entre os dois acaba sendo vencida por Goku. Embora a vitória de Kakaroto tenha sido um pouco trapaceira, já que ele contou com a ajuda de Krilin, Gohan e Yajirobe, tecnicamente Vegeta foge do planeta Terra ferido. Ele perdeu e a partir desse momento começou sua obsessão por derrotar seu rival.

Não estava nos seus planos se tornar seu amigo, algo que adiou a segunda luta até o último arco de Dragon Ball Z, o de Majin Buu. Lá, um Vegeta dominado pelo feitiço de Majin se sente no mesmo nível que Goku. No entanto, depois ele descobre que seu rival estava apenas com metade da potência, já que não havia se transformado em Super Saiyajin 3.

Desde então, eles nunca mais se enfrentaram, exceto nos treinamentos com Whis em Dragon Ball Super. Mas em todos eles, o mesmo Anjo do Universo 7 interrompia a luta antes que houvesse um vencedor. Isso até esta recente saga em que Vegeta finalmente conseguiu vencer uma luta contra Goku.