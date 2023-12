Reviva a lenda: estes são os novos Air Jordan retro que serão lançados em 2024

Sem dúvida, a variedade de cores e estilos é notável.

As Air Jordan 1 High OG serão apresentadas em "Preto/Branco", "Amarelo Ocre", "Marfim" e "Ouro Metálico" para mulheres, enquanto as Air Jordan 1 Retro High '95 brilharão em "Branco/Bordô metalizado".

As Air Jordan II serão exibidas em "Python" e em uma versão feminina em "Sail/Black", enquanto a variante "Python" também irá adornar o modelo II baixo, juntamente com o "Black/Varsity Red".

Por sua vez, a versão baixa da '85 será destacada em "White/Metallic Navy", e as Air Jordan III serão oferecidas em "Midnight Navy" e "Ivory".

Mais uma vez, pensando além dos homens, os Air Jordan IV chamarão a atenção com os tons "Bred Reimagined" e "Metallic Gold" para mulheres, e para o mesmo gênero, os Air Jordan V trarão um toque natural com "Olive" e "Lucky Green".

Finalmente, o modelo VI se vestirá de "Yellow Ochre" e as Air Jordan IX se apresentarão em "Powder Blue" para comemorar o 30º aniversário do modelo.

Para completar a coleção, as Air Jordan XIII "Blue Grey", as Air Jordan XIV "Flint Grey" e as XIV Low "Love Letter" para mulheres.

Como era de esperar, todos os modelos Air Jordan retro estarão disponíveis através do aplicativo SNKRS da Nike. Em breve teremos informações sobre quando esperá-los, então não deixem de nos acompanhar.

