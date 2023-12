Captam do Chile a imagem de maior resolução de uma surpreendente nebulosa a 6.500 anos-luz de distância

Uma surpreendente imagem do espaço ficou viral nas redes sociais por mostrar um nível de nitidez verdadeiramente extraordinário. Trata-se de uma região estelar conhecida como “Chicken Runner”, onde se agrupa um conglomerado de estrelas jovens e uma infinidade de processos científicos relacionados ao nascimento da vida.

A imagem, que aparece acima na nossa capa e em animação 3D um pouco mais abaixo nesta resenha, é uma obra de astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês), localizado no Chile.

A partir do território austral, reuniram todas as ferramentas de antenas do ESO e apontaram para o céu. Eram necessários todos os instrumentos possíveis, já que a nebulosa "Galinha Corredora" ocupa aproximadamente o mesmo espaço em nosso firmamento que 25 luas cheias, conforme relatado pelo Bio Bio.

Cientistas do ESO informam que esta imagem é a de maior resolução já capturada desta nebulosa. Centenas de fotos são unidas em uma única captura para formar um quadro de 1,5 bilhão de pixels.

O instrumento chave para completar a imagem foi o VLT Survey Telescope (VST), localizado no local de Paranal do ESO no Chile, informa a organização científica na descrição da animação 3D que eles publicaram em seu canal do YouTube.

Nebulosa Frango Corredor. Foto cortesía de ESO

A nebulosa do Corredor do Frango é uma nuvem de gás e poeira interestelar localizada na constelação de Centaurus, a cerca de 6.500 anos-luz da Terra. É um berçário estelar, ou seja, um lugar onde novas estrelas se formam.

A nebulosa recebe o seu nome devido à sua forma, que se assemelha a um frango correndo. A região mais brilhante da nebulosa, localizada na cabeça do frango, é uma região de formação estelar ativa. Aqui estão presentes muitas estrelas jovens e quentes, que emitem uma intensa radiação que faz com que o gás de hidrogênio circundante brilhe em tons rosados.

Desfrute da animação 3D deste maravilhoso evento estelar.