A NASA realiza o primeiro teste com astronautas do elevador lunar

Artemis I (NASA/Joel Kowsky/NASA via Getty Images)

A NASA concentra grande parte de suas energias em fazer com que a missão Artemis se dirija à Lua com astronautas em 2025. Muitos dos projetos em que estão trabalhando atualmente estão voltados para os detalhes dessa aventura, que marcará o retorno dos humanos à superfície do satélite natural da Terra, após mais de 50 anos.

Nesse sentido, surgem novas provas para o elevador lunar que os astronautas usarão na missão Artemis. De acordo com o que explica o Gizmodo em uma resenha, baseada em um relatório da NASA, esse elevador estará integrado à nave e será a assistência com a qual os tripulantes descerão do veículo até a superfície.

O meio citado informa que dois astronautas participaram nos testes do elevador lunar. O equipamento é um elevador em escala reduzida chamado sistema de pouso humano Starship, da SpaceX.

Nas provas que realizaram, os astronautas Nicole Mann e Doug Wheelock usaram seus trajes para simular completamente o suporte ao qual a máquina terá que se submeter. Como pode ser visto nas imagens, o elevador possui uma cesta de escala completa e uma alça de canais que o faz subir ou descer.

Elevador Lunar Nasa

"A equipe adequada forneceu feedback sobre os controles do elevador, como trancas de porta, interfaces de exibição de rampa para entrar e sair da cesta do elevador, espaço disponível para carga e operações dinâmicas enquanto a cesta se movia ao longo de um sistema ferroviário vertical", explicou a NASA em um comunicado.

Este elevador será usado na missão Artemis, que teoricamente transportará tripulantes em 2025 e 2028. Primeiro, eles deverão realizar algumas viagens protocolares e de teste antes de enviar astronautas de volta à Lua. A última vez que houve astronautas em nosso satélite natural foi em 11 de dezembro de 1972.