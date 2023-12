A Apple Vision Pro está se preparando para enviar dispositivos: eles pretendem iniciar as vendas em fevereiro de 2024

O Visor de Realidade Mista, o Apple Vision Pro, está cada vez mais próximo do seu lançamento e tudo indica que a empresa já tem quase tudo pronto. Pelo menos parece que estão iniciando os envios em massa do aparelho.

Há semanas, começaram a circular relatórios e rumores que apontavam para um problema sério dentro dos escritórios de Cupertino, onde aparentemente o dispositivo teria apresentado alguns problemas não previstos no seu processo de produção em massa.

Essa situação, juntamente com vários relatórios, nos fazia supor que o Apple Vision Pro poderia não cumprir a promessa original de seu lançamento, que apontava para algum momento no início do primeiro trimestre de 2024.

Agora surgiu um relatório que prevê um bom futuro para este produto, pois não só começarão a fazer envios em massa no início deste novo ano, mas também cumprirão com folga o início das vendas ao público.

É importante ressaltar que até o momento não há uma data oficial de lançamento para o visor por parte da empresa. No entanto, surgiu um relatório que devemos levar com absoluta seriedade.

Ming-Chi Kuo falou: o Apple Vision Pro está iniciando seus envios em massa

De acordo com um relatório de nossos amigos da Digital Trends, a Apple começará a enviar em massa os pacotes do Apple Vision Pro na primeira semana de janeiro e o colocará à venda nas lojas no final de janeiro ou início de fevereiro de 2024.

Tudo isso parte de um relatório publicado nada menos que pelo analista de investimentos Ming-Chi Kuo, que lançou um relatório através de seu blog oficial do Medium.

Kuo possui um extenso histórico de confiabilidade em tudo relacionado à Apple, portanto, sua divulgação de datas deve ser levada a sério, pois no passado ele provou ser preciso com esse tipo de relatório.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro.

Além disso, suas projeções de calendário coincidem com os comentários anteriores do analista da Bloomberg, Mark Gurman, que disse que a Apple estava se preparando para lançar os fones de ouvido em fevereiro.

Embora seja mais do que certo que a Apple ainda não tenha anunciado uma data de lançamento específica, é cada vez mais provável que seja em fevereiro.

No seu relatório da semana passada, Gurman disse que a Apple está "aumentando a produção" do Vision Pro em suas fábricas na China. A fabricação do dispositivo tem estado "a todo vapor nas instalações na China" nas últimas semanas.

E agora o relatório da Kuo parece fortalecer essa teoria. Então podemos nos animar, mas com reservas em relação a essa data provisória.