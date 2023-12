Proteja conversas no escritório: truque para configurar senha no Whatsapp Web

O Whatsapp Web é uma ferramenta que milhares de pessoas utilizam em seu dia a dia. Desde conversar com parentes até resolver problemas de trabalho, é o aliado ideal para não ter que pegar o celular a cada dois minutos.

Mas apesar de sua popularidade, há um bom número de pessoas que preferem continuar usando seus smartphones por medo de que suas informações sejam roubadas do PC ou para que outros não possam ver seus assuntos pessoais.

Configure uma senha

Claro que tudo tem uma solução neste mundo. Embora isso não seja algo novo, esse truque para configurar uma senha no seu Whatsapp Web irá lhe ajudar a ter maior privacidade e garantir que ninguém verá suas coisas enquanto você estiver ausente.

Além disso, esta ferramenta é especialmente útil em ambientes de trabalho onde os computadores são compartilhados. Para ativá-la, você precisa seguir estes simples passos:

1. Abra Configurações: Clique nos três pontos verticais no canto superior direito da lista de conversas do WhatsApp Web.

2. Selecione Privacidade: No menu Configurações, procure e clique na opção "Privacidade".

3. Ative o Bloqueio de Tela: Dentro de Privacidade, escolha a opção "Bloqueio de tela".

4. Defina uma senha: Digite uma senha com pelo menos seis caracteres e no máximo 128, incluindo letras, números e pontuação.

5. Configurar Temporizador: Escolha um intervalo de tempo (1 minuto, 15 minutos ou 1 hora) para que o bloqueio seja ativado automaticamente após um período de inatividade.

6. Bloqueio Manual: Não é necessário esperar o temporizador para bloquear suas conversas. Na verdade, você pode bloquear o WhatsApp Web manualmente selecionando "Bloquear tela" no menu de três pontos.

Como desativo isso?

Se você se arrependeu ou simplesmente não precisa mais dessa função, não se preocupe. Você só precisa seguir estes simples passos e tudo voltará ao normal:

1. Vá para Configurações: A partir da lista de chats, vá para os três pontos e selecione "Configurações".

2. Clique em Privacidade: Nas Configurações, selecione "Privacidade".

3. Desative o Bloqueio de Tela: Clique em "Bloqueio de tela" e desmarque a caixa correspondente.

4. Confirme a desativação: Insira sua senha atual e clique em "Aceitar" para desativar a proteção.

E voilá! Com estas opções, você poderá sentir maior tranquilidade ao usar o WhatsApp Web, seja no aplicativo ou no site, pois apenas você poderá ver o conteúdo compartilhado nas conversas.