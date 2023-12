Naruto nos deixa inquietos com esse cosplay de Tsunade

Qualquer fã minimamente informado da saga Naruto sabe perfeitamente quem é Tsunade Senju. Seu design de personagem é, para ser honesto, inconfundível, mas hoje as coisas atingem um nível tão inesperado quanto interessante com um tributo cosplay em sua homenagem.

Ao longo de 2023, apresentamos a vocês algumas homenagens feitas em honra a esta impressionante garota, mas todas elas foram no formato de obras de Fan Art, a maioria gerada com o auxílio de alguma ferramenta de Inteligência Artificial.

Em cada uma das obras revisadas nos últimos meses, fomos testemunhas de como a tecnologia ajudava na criação digital de alguns dos atributos físicos mais notáveis da dama.

Graças a isso, cada peça atendia aos parâmetros quase irreais de constituição anatômica de Tsunade, o que na vida real seria algo complexo de ser real.

Mas agora uma artista de cosplay decidiu entrar nesse território complicado para montar uma sessão admirável em homenagem a esse personagem.

Hoje vamos refletir sobre os contrastes e equilíbrios entre uma sessão de cosplay tradicional e uma obra gerada por Inteligência Artificial.

Tsunade de Naruto parece mais humana e real

Tsunade Senju é, infelizmente, para aqueles que não deram uma chance à saga de Naruto, a quinta Hokage e a melhor Ninja Médica existente, de acordo com a trama apresentada nesta saga.

Ela em si é a mentora de Shizune, Sakura Haruno e Ino Yamanaka, fazendo parte do anime original produzido pela Pierrot, distribuído pela Aniplex e transmitido inicialmente pela TV Tokyo com 220 episódios de sucesso, que foram expandidos com sua sequência infinita, Naruto: Shippuden.

Tsunade e Jiraiya Naruto

Suas aparições na trama não são tão constantes quanto as do elenco principal, mas mesmo assim, em cada caso, sempre que ela participou da história, sua presença foi memorável. É impossível esquecer uma dama com suas qualidades e talentos.

Assim, a artista de cosplay conhecida no Instagram como nendojkt decidiu se aventurar em uma sessão para prestar homenagem a Tsunade, com resultados que contrastam as diferenças entre uma fotografia real e a arte gerada por IA.

Como podemos observar, existe uma diferença visível entre uma sessão cosplay protagonizada por um humano real e uma peça de arte digital. Especialmente no caso de um personagem como Tsunade, que possui características físicas particulares.

No final, é decisão de cada fã qual formato prefere. Particularmente, quem escreve este artigo encontra uma experiência estética maior na proposta de cosplay feita por uma artista com uma estética concreta.