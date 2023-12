Descubra as 5 experiências pessoais que marcaram Bill Gates em 2023

Este ano tem sido uma loucura em diferentes sentidos e Bill Gates sabe disso muito bem. Por isso, o filantropo decidiu compartilhar em suas redes sociais os cinco momentos mais significativos de sua vida pessoal e profissional em 2023.

Refletindo sua influência tanto no âmbito público quanto no privado, o filantropo compartilhou marcos que incluem experiências com sua família, viagens inspiradoras e aparições em seu podcast, mostrando seu compromisso com a sociedade.

"Alguns dos meus momentos favoritos de 2023", escreveu em sua conta pessoal do Instagram.