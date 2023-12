Pirotecnia no Natal: a história de como nasceu a tradição dos fogos de artifício

Fogos de artifício são detonados sobre a Ponte do Porto durante um espetáculo antes das celebrações de Ano Novo em Sydney, no sábado, 31 de dezembro de 2022. (Bianca De Marchi/AAP Image via AP) AP (Bianca De Marchi/AP)

O Natal e o Ano Novo vêm acompanhados de uma quantidade interminável de fogos de artifício em todo o mundo. Esta data é o melhor momento para esse negócio que, além de nos presentear com um espetáculo visual no céu, causa acidentes, queimaduras, atordoamento nos cães e, em casos mais extremos, a morte de pessoas.

A tradição de utilizar fogos de artifício em celebrações, incluindo o Natal, tem suas raízes em uma história fascinante que se estende ao longo de vários séculos. Vamos fazer uma viagem pelo que sabemos, com base em dados e registros históricos que vão desde a invenção da pólvora até os dias de hoje.

A pólvora

A invenção da pólvora, um componente chave dos fogos de artifício, é atribuída aos chineses em algum momento entre os séculos VIII e IX. Inicialmente, a pólvora foi utilizada na fabricação de remédios e para experimentos alquímicos. No entanto, os alquimistas chineses logo descobriram que ao misturar certos ingredientes, como salitre, carvão e enxofre, uma reação explosiva era gerada. Essa descoberta marcou o nascimento dos fogos de artifício.

ARQUIVO - Foto de 15 de dezembro de 2016, fogos de artifício durante a cerimônia de encerramento nos Jogos Asiáticos no Estádio Khalifa, em Doha, Qatar. AP (JAMIE SQUIRE/AP)

Rapidamente se propagou através das rotas comerciais e das conquistas militares, chegando a lugares como o Oriente Médio e a Europa. À medida que se espalhava, os usos da pólvora se diversificaram, e as pessoas começaram a utilizá-la para fins recreativos e cerimoniais.

Na Europa, durante o Renascimento, os fogos de artifício se tornaram uma característica comum das celebrações reais e eventos importantes. Eles eram utilizados em festivais, casamentos reais e eventos da realeza para impressionar o público e criar um ambiente festivo. A associação entre fogos de artifício e celebrações alegres foi consolidada nessa época.

Natal e Véspera de Ano Novo

A tradição de usar fogos de artifício na véspera de Ano Novo se popularizou em muitos lugares do mundo. Acredita-se que esse costume tem raízes na crença de que os fogos de artifício afastam os maus espíritos e dão as boas-vindas ao novo ano com boa sorte.

No que diz respeito ao Natal, os fogos de artifício também foram integrados às celebrações natalinas em algumas regiões. A espetacularidade dos fogos de artifício está associada à alegria e festividade da temporada, iluminando os céus noturnos durante as celebrações de Natal em diversos lugares do mundo.