O retorno de um ícone: Off-White x Nike Air Terra Forma voltam a brilhar

The Off-White x Nike Air Terra Forma The Off-White x Nike Air Terra Forma

Antes de terminar o ano, uma excelente notícia para os fãs de sneakers: as Off-White x Nike Air Terra Forma voltaram renovadas às lojas, marcando outro marco no legado do falecido designer Virgil Abloh.

Esta silhueta, que estreou em dezembro de 2022 durante a exposição póstuma ‘Virgil Abloh: The Codes c/o Architecture’ em Miami, é uma homenagem à criatividade e à influência de Abloh no mundo da moda e dos tênis.

E embora não tenha conseguido ver sua criação chegar às lojas, o lançamento deste design é uma nova homenagem ao legado duradouro de Abloh.

As Off-White x Nike Air Terra Forma estão de volta

A Air Terra Forma, com seu design robusto inspirado em botas de trilha, tornou-se um símbolo da visão única de Abloh.