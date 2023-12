Encontrados três ovos fósseis intactos de dinossauro na China

Três ovos fósseis cristalizados de dinossauro foram descobertos na China, fornecendo uma valiosa visão sobre os processos de postura de ovos de dinossauro e o paleoambiente.

Encontrados em um ninho junto com outros 31 fósseis de ovos de dinossauro na montanha Qinglong, em Shiyan, estes ovos estão notavelmente bem preservados, com cascas e minerais internos intactos, segundo Zhao Bi, do Instituto de Geociências de Hubei. Acredita-se que eles não estejam rachados nem tenham eclodido.

Ovos fossilizados Revista Vertebrata PalAsiatica

Estes fósseis apresentam um tipo de mineral cristalino interno identificado como calcita, com partículas de 0,2 a 0,4 cm, sendo uma raridade devido às duras condições ambientais necessárias para sua formação. É a primeira vez que se encontram ovos de dinossauro cristalizados na província de Hubei.

Apesar do enterro e dos processos posteriores, estes três ovos permaneceram intactos, uma vez que os minerais cristalinos internos se formaram quando uma solução saturada de carbonato de cálcio infiltrou-se nos poros da casca do ovo, cristalizando e enchendo os ovos durante a diagênese.

Esses fósseis, pertencentes ao período Cretáceo médio (há cerca de 60 a 80 milhões de anos), foram descobertos pela primeira vez na montanha Qinglong em 1995. Desde então, foram encontrados cerca de 3 mil fósseis de ovos na área.