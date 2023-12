Dragon Ball Sparking Zero: novo comercial mostra Majin Buu em ação

Dragon Ball Sparking Zero Dragon Ball Sparking Zero

A Bandai Namco lançou uma nova imagem para seu próximo jogo de luta Dragon Ball: Sparking Zero, que inclui um vilão icônico de Dragon Ball Z.

A nova imagem mostra o Majin Buu no jogo, estendendo um longo pedaço de substância viscosa rosa para realizar seu Potbelly Attack, no qual ele retira um pedaço de si mesmo do estômago e o usa como arma, seja para disparar energia ou para agarrar seus oponentes com força.

Nada mais foi revelado sobre o personagem até o momento, mas apenas a inclusão do personagem certamente animará os fãs com este novo título da franquia.

Dragon Ball Sparking Zero é um jogo de luta baseado na popular série de anime Dragon Ball. Foi desenvolvido pela Dimps e lançado pela Bandai Namco Entertainment. O jogo apresenta uma jogabilidade intensa e emocionante, com gráficos impressionantes e uma grande variedade de personagens jogáveis. Os fãs de Dragon Ball certamente vão adorar a experiência de jogar Dragon Ball Sparking Zero.

O novo jogo foi originalmente anunciado no início deste mês no The Game Awards 2023 e será desenvolvido na série de jogos de luta Budokai Tenkaichi, contando com uma extensa lista de personagens jogáveis de todo o universo Dragon Ball.

“Dragon Ball Sparking Zero leva a jogabilidade lendária da série Budokai Tenkaichi a níveis completamente novos”, lê-se na descrição do jogo. “Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que se desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua”.