Dragon Ball revela um segredo na publicação do vídeo de Toyotaro desenhando Goku em Ultra Instinto

A imagem que temos na capa desta resenha é o resultado final de um maravilhoso vídeo de Toyotaro. O máximo ilustrador de Dragon Ball mostra neste processo de criação de Goku lutando, enquanto está transformado em Ultra Instinto.

A arte em ação. No vídeo recentemente compartilhado por Toyotaro em suas plataformas de redes sociais e que mostramos em uma resenha há alguns dias, o mangaká nos leva a um passeio exclusivo nos bastidores de seu processo criativo.

Desde o primeiro traço até a aplicação final dos detalhes, os fãs têm a oportunidade de testemunhar como a emblemática figura de Goku em Ultra Instinto ganha vida nas páginas do mangá.

Toyotaro, que tem trabalhado em colaboração com o criador original do mangá e anime, Akira Toriyama, tem capturado a atenção dos seguidores da saga com sua habilidade de manter viva a essência do universo Dragon Ball enquanto introduz tramas novas e emocionantes.

Surpresa para os fãs de Dragon Ball

Mas não é apenas isso. O site oficial de Dragon Ball informa em uma publicação que há um sorteio para 100 seguidores ao redor do mundo. Apenas repostando a seguinte mensagem da conta oficial em X (o antigo Twitter), eles estarão concorrendo a um adesivo desta mesma ilustração do poderoso Goku em Ultra Instinto.

É simples. Sigam a conta oficial e façam RT.