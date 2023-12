Se um amigo ou familiar lhe enviou uma dessas mensagens de Natal, na verdade foi o ChatGPT que lhe cumprimentou

No Natal, é comum receber mensagens de Natal de familiares e amigos. E na era digital, o envio dessas mensagens evoluiu graças a aplicativos como o WhatsApp, o que simplificou o processo de compartilhar bons desejos durante esta época.

Com a chegada da Inteligência Artificial (IA), enviar mensagens se tornou ainda mais fácil, especialmente para aqueles que precisam redigir uma grande quantidade.

Para evitar a monotonia das mensagens tradicionais e personalizar os desejos para cada pessoa, você pode aproveitar a capacidade do ChatGPT, uma ferramenta que oferece uma variedade infinita de mensagens únicas para cada destinatário, sem ter que repetir a mesma mensagem uma e outra vez.

A demanda por serviços de inteligência artificial aumentou durante os períodos festivos devido à sua capacidade de oferecer soluções personalizadas.

Os chatbots, como o da OpenAI, são programados para entender solicitações específicas e gerar respostas adequadas, o que facilita aos usuários a criação de mensagens inovadoras e personalizadas.

A partir do Infobae, explorou-se a capacidade do ChatGPT e foram compiladas as dez primeiras frases que o chatbot gerou em resposta à pergunta: "Quais são as melhores frases para desejar um Feliz Natal aos meus entes queridos?"

Las 10 frases que te hace ChatGPT para Navidad - Infobae

Além disso, é possível solicitar ao chatbot que adapte as mensagens de acordo com o nível de confiança com cada pessoa. Por exemplo, para uma mensagem destinada ao seu chefe, você pode pedir para que ele redija um elogio mais formal.