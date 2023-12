Preparando-se para o fim do mundo? Esta é a controversa mansão-bunker que Mark Zuckerberg está construindo no Havaí

Há momentos em que os multimilionários chamam a atenção por seus incríveis desperdícios de dinheiro.

Esse é o caso de Mark Zuckerberg, que, segundo se sabe, estaria criando um refúgio de luxo na ilha de Kauai, parte do arquipélago do Havaí, que poderia ser considerado uma medida preventiva diante de possíveis catástrofes.

O bunker de Mark Zuckerberg

Esta mansão bunker, chamada 'Koolau Ranch', estaria sendo construída na mesma ilha onde foi gravado Jurassic Park, de acordo com fontes próximas à Wired.

Seu objetivo? Garantir a segurança e autosuficiência de Zuckerberg e seus convidados em caso de um evento catastrófico.

E é que o complexo de mais de 500 hectares não só estaria planejado para incluir um bunker com entradas ocultas e um sistema independente de abastecimento de água, mas também duas grandes mansões conectadas por um túnel subterrâneo.

Esta propriedade, que praticamente é um segredo aberto na ilha, também conta com instalações agrícolas e pecuárias.

As curiosidades do complexo apocalíptico de Zuckerberg

A localização da propriedade, Kauai, é uma ilha com uma população de aproximadamente 70 mil pessoas e uma extensão semelhante à da Cidade do México.

De acordo com a fonte citada, o 'Koolau Ranch' teria uma permissão de construção no valor de USD $100 milhões. Somado aos custos de construção do terreno, esse investimento chegaria a cerca de USD $270 milhões.

A construção planejaria abrigar várias famílias, com 30 quartos, 30 banheiros e pelo menos 11 casas nas árvores - que lembram discos voadores - conectadas por pontes suspensas.

O maior segredo de Kauai

É claro que a construção desta megaestrutura foi realizada em total confidencialidade. Cercados por medidas rigorosas, os trabalhadores enfrentaram desafios significativos e até mesmo acidentes e mortes durante sua construção.

“É um clube da luta, não estamos falando do clube da luta. Qualquer informação publicada daqui é conhecida imediatamente”, disse uma das fontes ao portal citado.

Na verdade, de acordo com a Wired, em agosto de 2019, um segurança de 70 anos chamado Rodney Medeiros faleceu devido a um ataque cardíaco próximo ao local.

De acordo com relatórios, após um exaustivo dia de trabalho de 12 horas, Medeiros tentou deixar seu posto no meio de uma chuva torrencial, mas o esforço físico extremo lhe causou um infarto fatal.

A situação gerou controvérsia, já que a família de Medeiros afirmou que não foram devidamente notificados sobre as circunstâncias da morte até vários dias após o incidente, o que os levou a apresentar uma ação por homicídio culposo contra uma das empresas associadas a Zuckerberg.

No entanto, esta mega construção é um exemplo de como os indivíduos mais ricos estão se preparando para um futuro incerto.

Atualmente, a área da ‘Koolau Ranch’ está fortemente vigiada e protegida, o que adiciona uma aura de mistério em torno deste projeto de construção de Zuckerberg.