Outra Terra pronta para migrar: nosso planeta tem um gêmeo a apenas 22 anos-luz

O aquecimento global vai matar o planeta? Se sim, já temos uma opção. Fim do mundo? Há para onde migrar. Dentro do vasto universo, os cientistas estão em busca de um planeta semelhante à Terra, pois essa descoberta poderia abrir caminho para encontrar outro lar no espaço.

E precisamente, um planeta extrasolar que orbita ao redor de uma estrela anã vermelha já é considerado o "gêmeo" da Terra devido às suas dimensões surpreendentemente semelhantes às do planeta azul.

Embora possa parecer difícil de acreditar, existem planetas semelhantes ao nosso, mas todos eles estão a distâncias siderais. No entanto, temos um mundo quase idêntico em termos de proporções, localizado a apenas 22 anos-luz de distância.

Como é "o irmão" da Terra.

A detecção deste exoplaneta ocorreu na realidade em 2022, e o crédito não é atribuído ao muito mencionado telescópio espacial James Webb. Neste caso, a abordagem visual foi possível graças ao Hubble.

Este "duplo" mundo é conhecido como LTT 1445 Ac. Sua maior semelhança com a Terra reside em seu diâmetro. Os estudos realizados sobre este planeta foram publicados no The Astronomical Journal.

No entanto, para dissipar qualquer dúvida que possa surgir, é importante mencionar que este planeta, embora esteja relativamente próximo, não é habitável. Principalmente, isso se deve ao fato de que LTT 1445 Ac é muito quente para sustentar vida.

Apesar dessa condição, para os cientistas, este planeta é um objeto de estudo fascinante, pois poderia fornecer informações cruciais sobre como um planeta tão semelhante ao nosso seguiu uma evolução tão diferente.

De acordo com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), LTT 1445 A c é um exoplaneta superterrestre que orbita uma estrela do tipo M. Sua massa é aproximadamente 1,54 vezes a da Terra e completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 3,1 dias.

Portanto, embora compartilhemos muitas semelhanças, não somos idênticos. No entanto, isso não diminui o interesse dos cientistas por este mundo incrível.