O Samsung Galaxy S24 Ultra vaza seu módulo fotográfico com um incrível sensor de 4 lentes, além do flash

Faltam apenas algumas semanas para que finalmente conheçamos oficialmente a nova família Samsung Galaxy S24, onde a variante Ultra tem gerado mais expectativas devido a um detalhe em particular: sua câmera traseira.

Ao ser a versão mais robusta de todos os modelos, esperamos, naturalmente, que seja o modelo com as melhores qualidades na captura de imagem. No entanto, os relatórios recentes apontam em todas as direções.

Embora tenham sido divulgados recentemente os preços chamativos deste carro-chefe, o mistério em torno do módulo da câmera traseira permaneceu até estes dias.

Tudo devido a várias filtragens que indicavam que a configuração dos sensores de imagem seria peculiar, com uma lente volumosa e enorme que se destacaria das demais.

Mas agora surgiu uma preocupante filtragem que parece confirmar indiretamente que este smartphone de alta gama adotaria um design mais convencional.

Assim seria a câmera traseira do Samsung Galaxy S24 Ultra com um monte de lentes

Com o lançamento do Samsung Galaxy S24 Ultra previsto para janeiro de 2024, os vazamentos sobre o carro-chefe continuam. A última imagem, publicada pelo informante @chunvn8888 (via GSMArena), mostra a configuração da câmera traseira do dispositivo.

De acordo com a imagem, pelo que se pode apreciar, o Galaxy S24 Ultra terá uma câmera principal de 200 megapixels, acompanhada por uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, uma câmera telefoto de 50 megapixels e uma câmera teleobjetivo de 10 MP.

Como podemos observar nas imagens, o componente da câmera com suas lentes não tem relação alguma com o que vinha sendo especulado há meses.

Pelo contrário, esta configuração é algo semelhante à do Galaxy S23 Ultra, mas com algumas diferenças chave. A câmera principal de 200 megapixels é uma melhoria significativa em relação ao modelo anterior. Mesmo com a telefoto de 50 MP, teoricamente possui um zoom óptico mais poderoso em alguns aspectos.

No entanto, haveria alguns outros aspectos potenciais de operação na área fotográfica em que o Samsung Galaxy S24 Ultra seria inferior ao seu modelo anterior, aparentemente, o que poderia gerar uma forte controvérsia.

A verdade é que, se considerarmos que esta família de smartphones estaria focada no uso de funções de IA, é provável que o processamento e retoque de imagem com essa tecnologia compensem no final a ausência de uma melhor lente.

Será necessário esperar algumas semanas para corroborar ou desmentir tudo.