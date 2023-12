O arco Super Hero de Dragon Ball continua nos presenteando imagens coloridas de Gohan Beast e Piccolo Laranja feitas por Toyotaro

Gohan Beast e Orange Piccolo continuam roubando o protagonismo de Dragon Ball Super, após o final do arco Super Hero no mangá. Toyotaro, em conjunto com a revista V-Jump, publica imagens dos personagens em cores, em comemoração à Jump Festa.

As transformações dos personagens se tornaram o foco principal dessas novas histórias de Dragon Ball. O fato de Goku e Vegeta não estarem como heróis principais para derrotar um vilão gerou um interesse no fandom, que sempre quer coisas novas no mangá e anime de Akira Toriyama.

E embora já tivéssemos visto essas ilustrações no filme animado, desta vez elas vêm das mãos de Toyotaro, que é o ilustrador principal de Dragon Ball Super atualmente.

O senhor Toyotaro faz diferença entre o Gohan Beast e o Piccolo Laranja que vimos no filme, lançado no meio de 2022. O ilustrador de Dragon Ball aumenta o número de músculos, fazendo com que os personagens pareçam muito mais fortes.

Além disso, dá aquele toque épico modificando a expressão facial dos personagens, fazendo com que pareçam muito mais imponentes durante uma brutal batalha, como foi a de Cell Max.

Gohan Beast de Meristation

Capa do número de fevereiro de 2024 da revista V-Jump de Meristation

DBS Ep 100 imagens coloridas. Manga Plus

DBS Ep 100 imagens coloridas. Manga Plus