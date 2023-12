Dragon Ball: Piccolo não é um namekuseí e esta é a explicação definitiva que o certifica

Qual é a origem de Piccolo? A resposta a essa pergunta sobre o personagem de Dragon Ball parece fácil, namekuseijin. E embora essa seja realmente a sua raça, não podemos chamá-lo assim. As verdadeiras raízes sempre estiveram diante de nossos olhos e nunca vimos.

Vamos conhecer mais sobre o lugar de onde o personagem vem. Seu pai, o rei demônio Piccolo ou Piccolo Daimaku, é a versão pura da maldade de Kami Sama. O Deus da Terra se separa dessa parte de si mesmo para poder ocupar o trono celestial do nosso planeta.

Ambos personagens mencionados são, certamente, de Namekusei, ambos (sendo um só) chegaram à Terra em uma nave espacial. No entanto, o caso do Piccolo que conhecemos não foi dessa forma.

Piccolo Dragon Ball

Embora pertença à raça guerreira desses seres verdes, Piccolo é um terráqueo, o que não é a mesma coisa que humano. Nosso herói (antes vilão) nasceu na Terra e, portanto, é um de nós.

Na verdade, ele é mais terráqueo do que Goku, que embora tenha sido criado na Terra, na realidade nasceu no planeta Vegeta. Aqui apresentamos o momento exato do nascimento de Piccolo em nosso planeta.