As Nike Kobe 9 Elite Protro “Christmas” retornarão renovadas... mas só em 2024

Há 9 anos do lançamento dos icônicos Nike Kobe 9 Elite Protro “Christmas”, rumores indicam que este modelo retornará renovado às lojas em 2024, justamente para coincidir com o décimo aniversário de sua estreia.

Este relançamento fará parte de uma série de modelos da coleção de Kobe Bryant que a Nike Basketball planeja reintroduzir durante o próximo ano, de acordo com o que foi divulgado pelo Sneakers Files.

As Nike Kobe 9 Elite Protro “Christmas” estão de volta

Originalmente lançados em 26 de dezembro de 2014, esses tênis se tornaram populares graças a Kobe Bryant, que curiosamente não pisou na quadra durante aquele Natal.

Claro que, em contraste, vários jogadores dos Lakers usaram esses tênis no jogo contra os Chicago Bulls, o que imediatamente aumentou a fama dessa silhueta.

O design das Kobe 9 Elite Protro "Christmas" é caracterizado pela sua chamativa combinação de cores em carmesim brilhante, preto e branco, e é previsto que a versão 2024 replique o design original com seu distintivo padrão.

Outros detalhes desses tênis são as sobreposições Flyknit vermelhas que se complementam com uma base branca, sua entressola Lunarlon e um contraforte de fibra de carbono no calcanhar.

Além disso, este design inclui o logotipo do escudo de Kobe na língua, representações de sua lesão no tendão de Aquiles e suturas em verde.

A entressola e a sola de borracha combinam vermelho, branco, preto e toques de verde também devem ser mantidos nesta versão.

Kobe Bryant. (Foto: AFP) (Stacy Revere/AFP)

Embora a empresa do Swoosh ainda não confirme nem negue essa informação, já seria um fato que 2024 será o ano do seu retorno oficial.

Para aqueles que já estão esperando o lançamento das Kobe 9 Elite Protro “Christmas” 2024, podemos adiantar que espera-se que estejam disponíveis na próxima temporada de Natal em lojas selecionadas da Nike Basketball e online, com um preço a ser confirmado.