Dragon Ball: suspire com os cinco melhores cosplay de Bulma em 2023

Há muito material para escolher. Mas após uma intensa discussão na sala de redação, chegamos à conclusão de que esses foram os cinco melhores cosplays da Bulma em 2023. A melhor amiga do Goku é, sem dúvida, a personagem mais interpretada de todo o Dragon Ball.

Tantas versões e trajes de Bulma fazem com que o fan service de Dragon Ball tenha muito para escolher ao fazer um cosplay. Ao longo desse ano vimos a Bunny Bulma, o personagem de pijama viajando para Namek, a exploradora, a aventureira, a de penteado permanente e muito mais.

Neste ranking dos cinco melhores, há diferentes versões da mesma cosplayer, Maya Briefs, que se destaca quando se trata de cosplay da Bulma.

Antes de começar a contagem, não custa destacar a importância de Bulma como personagem de Dragon Ball. Ela aparece desde o primeiro episódio da história da série, e graças à sua inteligência e temperamento, ela se manteve como uma peça fundamental para os Guerreiros Z.

Bulma é a criadora do radar do dragão (para buscar as esferas). Ela fabricou uma máquina na qual é possível aumentar a gravidade, para que os saiyajins treinem, e até é capaz de desenvolver naves espaciais para viajar para outros planetas.

A tudo isso se une a beleza inegável da personagem, que é a que destacam essas modelos que apresentamos a seguir.

Melhores cosplays de Bulma

Para as posições um e dois, escolhemos Maya Briefs. O primeiro, sem dúvida o mais impressionante de todos, é aquele em que ela veste o traje idêntico ao que Bulma usa quando chegam a Namekusei. Na verdade, neste cosplay, ela até inclui a nave com a qual viajaram para o planeta.

O segundo, dos mais destacados no seu Instagram, é aquele em que ela aparece como Bunny Bulma.

O terceiro lugar é ocupado pela linda Elia Fery. Entre as muitas versões da modelo mexicana, escolhemos aquela em que Bulma aparece com boné.

O quarto e quinto lugar vão para outras duas versões de Bunny Bulma. Uma feita pela modelo @Rikkaxrose e a outra é cortesia de @Xandrastax.