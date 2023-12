Assim funcionam as baterias quânticas: uma forma de armazenar energia que quebra as regras do tempo

Se acreditam que a inteligência artificial é o último grito do avanço da ciência e tecnologia, estão enganados. É apenas a porta de entrada para um universo que nem sequer somos capazes de imaginar. Cientistas da Universidade de Tóquio estão desenvolvendo baterias quânticas, uma invenção que quebra as regras do tempo, conforme as conhecemos.

De acordo com uma resenha da ‘Computer Hoy’, a energia quântica é uma tecnologia que mudaria completamente a forma como os recursos não renováveis do planeta são utilizados. Mas não se trata apenas de ser amigável ao meio ambiente, também está sendo trabalhado um método de armazenamento de cargas, que seria praticamente infinito.

O seu desenvolvimento encontra-se numa fase inicial. Mas os avanços são realmente promissores. As baterias químicas tradicionais armazenam energia na forma de ligações químicas, que são rompidas quando a bateria descarrega. As baterias quânticas, por outro lado, armazenam energia na forma de estados quânticos, como nos átomos, que são mais estáveis e não degradam com o tempo.

Em geral, uma bateria quântica é composta por dois eletrodos separados por um material dielétrico. Os eletrodos são feitos de materiais que podem armazenar energia na forma de estados quânticos. O material dielétrico impede que os estados quânticos se misturem entre si.

“Embora as baterias químicas sejam regidas pelas leis clássicas da física, as partículas microscópicas são de natureza quântica, o que nos dá a oportunidade de explorar formas de usá-las que dobrem ou até mesmo quebrem nossas noções intuitivas do que acontece em pequena escala. Estou particularmente interessado na forma como as partículas quânticas podem funcionar para quebrar uma de nossas experiências mais fundamentais, a do tempo”, explica Yuanbo Chen, da Universidade de Tóquio, de acordo com a resenha da ‘Computer Hoy’.

Energia quântica U.S. Army CCDC Army Research Laboratory (U.S. Army CCDC Army Research Lab/Europa Press)

Quebra as regras do tempo

Diz-se que as baterias quânticas quebram as regras do tempo porque utilizam um fenômeno quântico chamado de ordem causal indefinida. Essa é uma propriedade da mecânica quântica que permite que dois eventos que estão causalmente relacionados ocorram em qualquer ordem.

No mundo clássico, o tempo é unidirecional e o passado determina o presente e o futuro. No entanto, no mundo quântico, o tempo pode ser bidirecional e o futuro pode determinar o passado.

As baterias quânticas utilizam a ordem causal indefinida para se carregarem de forma mais eficiente. Em uma bateria quântica convencional, os estados quânticos devem ser excitados em uma ordem específica para que a bateria se carregue.

No entanto, as baterias quânticas com ordem causal indefinida podem ser excitadas em qualquer ordem, o que permite que sejam carregadas mais rapidamente e com maior eficiência.