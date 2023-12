Um presente do universo: o telescópio James Webb da NASA revela uma imagem surpreendente de uma estrela em explosão

A NASA nos presenteou com um presente que vem diretamente do universo. Uma estrela em explosão, que havia sido fotografada anteriormente, aparece em uma nova imagem feita com dados do Telescópio Espacial James Webb.

O nível de detalhes e nitidez presentes nesta nova fotografia, além de nos surpreender com as cores maravilhosas, oferecem uma nova compreensão do universo aos cientistas. Eles detectam uma enorme quantidade de processos químicos na formação de gases e poeira cósmica desta explosão.

A estrela em explosão que foi fotografada é Cas A ou Cassiopeia, localizada na constelação com o mesmo nome. É um dos aglomerados estelares no hemisfério norte e está perto do Polo Norte Celestial. É comumente representada como um "W" ou um "M", dependendo da posição em que é observada no céu.

"Sob a luz do infravermelho próximo, o remanescente da supernova Cassiopeia A (Cas A) se assemelha a um enfeite brilhante que enfeita os corredores das casas durante a temporada de Natal. Com sua visão poderosa, o telescópio Webb pode detectar os menores nós de enxofre, oxigênio, argônio e gás néon da estrela", explica a NASA em uma postagem de sua conta no Instagram.

"Incrustados no gás estão poeira e moléculas que eventualmente se tornarão parte de novas estrelas e planetas. Você vê essa massa na parte inferior direita? Os cientistas a apelidaram de Baby Cas A, pois parece uma versão pequena do próprio Cas A. Baby Cas A é um eco de luz: a luz da supernova chegou e está aquecendo a poeira distante nessa massa. Embora Baby Cas A pareça estar muito próximo de Cas A, na realidade está cerca de 170 anos-luz atrás do remanescente da supernova", acrescentaram em sua descrição do evento estelar.

“Esperamos que esta impressionante imagem e a impressionante ciência inspirem um pouco de magia, maravilha e alegria para qualquer um que reserve um momento para olhar para cima em nosso céu estrelado compartilhado à noite”, destacou a NASA com um espírito natalino.