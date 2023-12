Pornhub revela estatísticas dos games mais buscados e consoles mais utilizados

Um dos sites de conteúdo explícito para adultos, o Ponhhub, revelou um extenso relatório de estatísticas em seu site. Países que mais acessam sua plataforma, categorias, atrizes, atores, dispositivos e todos esses dados que sabemos que estão guardados na Internet.

No entanto, ao revisar completamente o trabalho estatístico, encontramos algumas categorias que chamaram nossa atenção: os videogames e os consoles usados para acessar o site de conteúdo erótico.

Jogos como Fortnite, Overwatch, Minecraft e Pokémon dominaram as buscas no site. Tem de tudo. Os usuários buscaram conteúdo relacionado a Among Us, Resident Evil, League of Legends, Call of Duty, Mortal Kombat e muito mais. Abaixo, deixamos a descrição exata que o Pornhub publica em seu site de notícias.

Os jogos mais acessados via Pornhub Os jogos mais acessados via Pornhub

Os consoles mais usados

Dentro das mesmas estatísticas, o site detalha que três consoles dominaram como dispositivos usados para acessar conteúdo adulto. Os usuários do Sony PlayStation dominaram amplamente nessa área.

Especificamente, 81,7% dos usuários que acessaram o site por consoles utilizaram os dois dispositivos mais recentes da Sony: 40,1% o fizeram através do PS4 e 41,6% utilizaram o PS5.

Apenas 16,7% utilizou os consoles Xbox e 1,6% recorreu a outros consoles que o site não especifica.