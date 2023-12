Milagre espacial: a NASA encontra uma “Árvore de Natal” em um aglomerado estelar a 2.500 anos-luz da Terra

A magia do Natal sempre esteve relacionada com o espaço. A estrela de Belém guiando os três Reis Magos até o nascimento do messias combina religião, festividades de dezembro e astronomia. Mas essa recente descoberta da NASA combina-se com a parte comercial das festas.

A agência espacial americana informa que, usando os instrumentos do observatório de raios X, Chandra, conseguiram detectar uma impressionante imagem do aglomerado estelar identificado como NGC 2264.

Esta região do universo também é conhecida como "Aglomerado de Árvores de Natal". A NASA informa em um comunicado em seu site que a imagem mostra a forma de uma árvore cósmica com o brilho de luzes estelares. Eles detalham que NGC 2264 é, de fato, um aglomerado de estrelas jovens, com idades entre um e cinco milhões de anos, dentro da nossa Via Láctea.

Está situada a cerca de 2.500 anos-luz da Terra. As estrelas em NGC 2264 são menores e maiores que o Sol, variando desde algumas com menos de um décimo da massa da nossa estrela massiva, até outras que contêm cerca de sete massas solares.

Cúmulo estelar NGC 2264 NASA Árvore de natal

Os astrónomos que operam o telescópio conseguiram criar esta nova imagem que realça a semelhança com uma árvore de Natal através de opções de cor e rotação.

A imagem descreve que as luzes azuis e brancas são estrelas jovens que emitem raios X detectados pelo Observatório de Raios X Chandra da NASA.

"A NASA informou que as estrelas jovens, como as da NGC 2264, são voláteis e sofrem fortes explosões de raios X e outras variações observadas em diferentes tipos de luz."