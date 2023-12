Islândia em chamas: Timelapse viral mostra a fúria de um vulcão em erupção em Grindavík

Captura fantástica daslavas do vulcão em Reykjanes, Islandia Clima (Captura de pantalla)

A atividade do vulcão localizado na península de Reykjanes é capaz de impressionar qualquer pessoa.

O bom é que, de acordo com o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO), a erupção tem mostrado estabilidade desde terça-feira à noite, com a possibilidade de que esse fenômeno natural diminua nos próximos dias.

Timelapse viral

O vulcão em questão começou a emitir magma na noite de segunda-feira através de uma fenda de aproximadamente 4 quilômetros de comprimento.

Esta atividade tem diminuído, passando de três chaminés de magma ativas para apenas uma ou duas atualmente.

Embora tenham sido registrados alguns terremotos na área, a cidade de Grindavík, evacuada previamente em 10 de novembro, não parece correr perigo imediato devido à direção do fluxo de lava, que está se afastando para o norte.

Nesse sentido, o impressionante timelapse captura a intensidade da erupção, mostrando a lava e a fumaça subindo a mais de 100 metros de altura.

Cabe mencionar que, apesar da diminuição na atividade do vulcão, as autoridades alertaram sobre a presença de gases tóxicos significativos, por isso recomendaram à população manter-se afastada da área, pelo menos até depois do Natal.

A captura deste fenômeno natural em vídeo é uma das maiores vantagens da tecnologia. E é que proporciona uma oportunidade única para observar e estudar a atividade vulcânica.

É por isso que essa lapso de tempo se tornou um recurso valioso para cientistas e pesquisadores de geologia em todo o mundo.