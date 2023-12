Guia básica para programar mensagens de WhatsApp no Natal e Ano Novo

Isso de que o sinal fica lento perto das 12:00 da noite do dia 24 de dezembro no Natal, ou no dia 31 para as celebrações do Ano Novo, é simplesmente coisa do passado. Atualmente, há sinal suficiente para que todos possamos compartilhar uma mensagem de alegria nesse momento, usando o WhatsApp ou o seu aplicativo de mensagens preferido.

No entanto, o que não mudou é a quantidade de pessoas para quem queremos enviar uma mensagem. Entre amigos, colegas de classe, trabalho, familiares que estão longe e aqueles que não estão tão distantes, podemos esquecer de alguém.

É por isso que vamos te explicar como programar uma mensagem de Natal ou Ano Novo desde já, para que você tenha certeza de compartilhar um gesto bonito com todos os seus entes queridos.

Infelizmente, o WhatsApp não oferece uma função nativa para agendar mensagens. No entanto, existem várias aplicativos de terceiros que podem te ajudar a fazer isso. Esses aplicativos geralmente são gratuitos ou de baixo custo e são muito fáceis de usar.

Uma das aplicações mais populares para programar mensagens no WhatsApp é o SKEDit. De acordo com a resenha do Telediario, o aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e permite que você agende mensagens para qualquer data e hora. Você também pode usar o SKEDit para agendar mensagens recorrentes, como lembretes ou notificações.

Uma vez que você tenha escolhido um aplicativo, basta seguir estes passos para agendar uma mensagem no WhatsApp:

Abra o aplicativo e crie uma nova conta.

Selecione o contato para o qual deseja enviar a mensagem.

Escreva a mensagem que você deseja enviar.

Selecione a data e hora em que deseja que a mensagem seja enviada.

Clique no botão "Agendar".

A sua mensagem será enviada automaticamente na data e hora que você especificar.

Mensagens bonitas para o Natal

Que a magia do Natal encha o seu coração de alegria e amor. Feliz Natal a todos! Desejo-lhes tudo de melhor para este ano que começa. Que este Natal esteja cheio de amor, paz e felicidade. Amo vocês!

"Que este Natal seja um momento para celebrar a amizade e o amor. Feliz Natal, amigos! Que este Natal seja um momento para compartilhar e desfrutar da companhia daqueles que mais amamos. Feliz Natal a todos os meus amigos! Que este Natal seja um momento para lembrar dos bons momentos que vivemos juntos. Feliz Natal, meus queridos amigos!"

“Você é uma pessoa muito especial para mim e me sinto muito feliz por ter você na minha vida. Feliz Natal, meu querido/a! Desejo a você um Natal cheio de amor, paz e felicidade. Você é uma pessoa maravilhosa e fico feliz por ter você na minha vida! Que este Natal seja um momento para celebrar o nosso amor. Eu te amo, meu amor!”