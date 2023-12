Dragon Ball Super: inteligência artificial nos surpreende com essa versão de Cheelai

Cheelai nos surpreende gratamente com sua aparição no filme de Broly, de Dragon Ball Super. Ela é uma guerreira, membro do Exército de Freezer, mas seu coração faz com que ela acabe ajudando o saiyajin, que foi enganado para lutar contra Goku e Vegeta.

Sua participação no cânone de Dragon Ball continua sujeita às aparições de Broly. Na verdade, ele está com o guerreiro saiyajin no planeta do Deus da Destruição, junto com o próprio Bills, Whis, Goku e Vegeta.

Nesta resenha, vamos falar sobre uma versão do personagem que nos causou muita curiosidade. Os gênios da My Smart Arts criaram uma versão hiper-realista de Cheelai usando ferramentas de inteligência artificial.

O resultado é o que veríamos do personagem em uma hipotética adaptação em live action de Dragon Ball Super. A guerreira parece linda sem perder sua aparência de extraterrestre verde, assim como é representada no anime e mangá.

Cheelai Dragon Ball Super. My Smart Arts

Cheelai Dragon Ball Super. My Smart Arts

Cheelai Dragon Ball Super. My Smart Arts

Cheelai Dragon Ball Super. My Smart Arts

‘Dragon Ball Super: Broly’, onde Cheelai faz sua estreia, é um filme que expande o pano de fundo da história de Broly e sua conexão com os personagens principais da série.

Cheelai, com seu papel no filme, adiciona uma dimensão emocional à trama e contribui para a evolução dos personagens no universo de Dragon Ball.