As três perguntas para saber se você é feliz, de acordo com Steve Jobs

Uma pergunta que muitos têm buscado responder: Existe uma fórmula para ser feliz? Os cientistas mais filosóficos dirão que a resposta a essa pergunta é subjetiva. Mas cada pessoa pode ter uma percepção diferente do que é o sentimento de felicidade. No entanto, Steve Jobs estava certo de ter a equação para decifrar tal questionamento.

Steve Jobs foi um gênio da nossa geração. Ser o criador dos produtos mais bem-sucedidos da Apple é apenas uma das muitas conquistas dele na empresa da maçã mordida. A mente mestra do gigante de Cupertino estabeleceu as bases institucionais daquela que hoje é uma das corporações tecnológicas mais importantes do mundo.

O magnata empresarial dizia que para poder encontrar o caminho para a felicidade, primeiramente, era necessário fazer-se três perguntas. A partir desses questionamentos internos, poderia iniciar um processo de execução e busca posterior para ser feliz.

Essas fases filosóficas do gênio criador da Apple se intensificaram a partir de 2005, quando infelizmente foi diagnosticado com câncer de pâncreas, que tirou sua vida em outubro de 2011.

São situações normais. Uma vez que sabemos que estamos perto da morte, começam os arrependimentos das coisas que não fizemos. Portanto, seria interessante buscar conselhos daqueles que passaram por essa situação e querem nos evitar momentos de depressão.

Steve Jobs. Foto: Getty Images

Três perguntas cujas respostas te levarão à felicidade, segundo Steve Jobs

O portal Computer Hoy revisa essas frases que Steve Jobs começou a repetir após o diagnóstico mortal e irreversível de 2005.

1. Estou vivendo a vida que quero e fazendo o trabalho que quero fazer?

2. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje?

3. Estou fazendo o que gosto?

Encontrar a resposta para essas três perguntas, às quais obviamente devemos buscar soluções caso estejamos indo na direção oposta aos nossos sentimentos, nos levaria, segundo Jobs, a uma felicidade inevitável.