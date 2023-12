A árvore de Natal perfeita existe: essa fórmula matemática secreta o ajudará

A chegada do Natal traz consigo uma das tradições mais significativas: decorar a Árvore de Natal.

Desde esferas e doces de plástico até designs temáticos extravagantes, cada pessoa tem seu estilo único para enfeitar sua árvore.

Mas, já se perguntou como fazer para que sua árvore fique perfeitamente decorada?

Assim você pode montar a árvore de Natal perfeita

Em 2012, estudantes da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, desenvolveram uma solução matemática para esse dilema.

Criaram uma calculadora, baseada em quatro fórmulas matemáticas, que determina a quantidade ideal de esferas, luzes e neve necessárias para uma árvore impecável.

A fórmula, apelidada de “Treegonometria” (um jogo de palavras entre “árvore” e “trigonometria” em inglês), sugere que para uma árvore de 1,4 metro de altura são necessários 29 enfeites, 440 centímetros de luzes de Natal e 715 centímetros de neve artificial.

Fórmula para el árbol de Navidad perfecto / Foto: Universidad de Sheffield

E cuidado! A estrela no topo, de acordo com esta fórmula, não deve exceder 14 centímetros. Com essa abordagem matemática, você pode ter um guia para criar sua árvore de Natal ideal.