Realmente existiu a estrela de Belém? Esta é a explicação científica para o mistério astronômico que guiou os três Reis Magos

A estrela de Belém é um dos maiores mistérios da ciência. Além das crenças religiosas e de fé, Jesus de Nazaré, os três Reis Magos, Maria e José realmente existiram. Existem documentos históricos que comprovam isso. Portanto, os astrônomos fazem simulações do observatório espacial Kepler para encontrar o astro que guiou os três sábios até o nascimento do chamado profeta.

Graças ao Kepler, os especialistas podem estudar o movimento de estrelas e planetas no céu, para saber a posição em que estarão no futuro e, é claro, em que estavam no passado. Eles fizeram diferentes cálculos a respeito disso e não há um detalhe preciso sobre qual era a estrela de Belém.

De acordo com o Evangelho de Mateus, os Reis Magos foram guiados por uma estrela do Oriente até o local do nascimento de Jesus. No entanto, a descrição da estrela é vaga e não fornece nenhuma informação específica sobre sua natureza.

Existem várias teorias sobre o que poderia ter sido a Estrela de Belém. Uma possibilidade é que tenha sido uma supernova, uma estrela que explode e brilha com intensidade deslumbrante. Outra possibilidade é que tenha sido um cometa, um corpo gelado que viaja ao redor do Sol. Também foi sugerido que a estrela poderia ter sido um planeta ou uma conjunção de planetas.

Estrela de Belém Agencias

O alinhamento de três planetas é uma das teorias mais sólidas em relação à estrela de Belém. Na verdade, em 2020 ocorreu uma conjunção entre Júpiter e Saturno. Naquele momento, esse fenômeno foi relacionado à estrela de Belém, que ocorreu 800 anos após sua última combinação.

"As alinhamentos entre esses dois planetas são bastante raros, ocorrem aproximadamente uma vez a cada 20 anos. Mas essa conjunção é excepcionalmente rara devido à proximidade com que os planetas aparecerão um ao outro", disse na época Patrick Hartigan, da Universidade Rice de Houston, Texas.

Conjunção Júpiter e Saturno Daily Mail

Por último, por não haver conclusões concretas, alguns acreditam que a estrela de Belém pode ter sido um evento sobrenatural, enviado por Deus para guiar os três Reis Magos.