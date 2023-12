Este era o design original e muito diferente do Mr. Popo de Dragon Ball

Dragon Ball é uma franquia que apresenta uma variedade muito grande de personagens secundários, em muitos casos, memoráveis. Um deles é Mr. Popo, fiel aliado de Kamisama, embora não seja um protagonista central na história de Goku.

O autor da obra, Akira Toriyama, compartilhou esboços iniciais de Mr. Popo no livro "Dragon Ball: Secret Files", revelando um design radicalmente diferente da aparência final do personagem que ajudou a treinar Goku para o torneio de artes marciais.

Como era o design original do Mr. Popo?

Inicialmente, foi proposto um Mr. Popo de menor estatura, com crista e orelhas pontiagudas semelhantes às dos namekianos, além de escamas que lhe conferiam uma aparência reptiliana.

os desenhos prévios de Mr.Popo Imagem extraída de mundodeportivo.com

Outros esboços apresentavam um rosto com semelhanças a um frango, incluindo um pequeno bico. No entanto, Toriyama optou por um design mais convencional, semelhante ao de Kamisama, com traços finos e orelhas pontiagudas características. Finalmente, este último design se tornou a versão definitiva do personagem.

Enquanto isso, a franquia Dragon Ball continua surpreendendo com o anúncio de um novo anime, Dragon Ball Daima, programado para estrear no outono de 2024. Esta nova produção promete trazer de volta muitos personagens secundários para uma nova série de aventuras ao lado de Goku e seus companheiros.