Cinco tecnologias que ajudam a combater o calor em sua casa

A época é caracterizada por um aumento considerável das temperaturas, e nem sempre é fácil suportá-las. Os meses de calor podem se tornar muito difíceis, especialmente em espaços abertos ou em momentos como quando se trabalha várias horas por dia sob o Sol ou em frente a um computador.

Mas existem numerosas alternativas para combater o calor. Muitas delas vêm da mão da tecnologia. Como se preparar melhor para os dias mais quentes?

1. Ventiladores USB contra o calor para a sua mesa

O verão é um bom momento para investir em alguns pequenos eletrodomésticos, como os clássicos ventiladores. No entanto, existem opções mais baratas e sofisticadas, como os ventiladores USB.

Estes dispositivos são conectados ao computador para ajudar a diminuir a temperatura corporal e, principalmente, aliviar a sensação de sufocamento para aqueles que trabalham ou passam parte do seu tempo livre com computadores. Embora sejam menos potentes do que os ventiladores clássicos, eles cumprem sua função e estão disponíveis a um preço mais econômico. Além disso, também existem ventiladores USB que podem ser conectados a dispositivos móveis como tablets ou smartphones, o que ajuda a evitar o calor em qualquer lugar.

Ventilador USB Ventilador USB

2. Casas inteligentes contra o calor

Cada vez mais pessoas estão optando por digitalizar suas casas. A automação residencial permite controlar os eletrodomésticos da casa ou o sistema de segurança pelo celular. Isso também pode ser aplicado ao aquecimento e ao sistema de ar condicionado.

Há alguns anos, era impensável que um dia as pessoas seriam capazes de regular a temperatura de suas casas a partir de um telefone celular. O usuário tem cada vez mais poder e é capaz de ajustá-la em alguns cômodos de acordo com suas próprias necessidades.

Primeiro é necessário considerar as dimensões de sua casa, para que o ar condicionado realmente funcione Primeiro é necessário considerar as dimensões de sua casa, para que o ar condicionado realmente funcione

3.- Solução estrutural: cuidado com janelas e portas

Verifique se as janelas e portas estão bem vedadas para evitar vazamentos de ar fresco. Considere o uso de vidros com controle solar para melhorar a eficiência energética.

Janela com vidro de controle solar Janela com vidro de controle solar (LiquidView)

Uma das soluções para evitar o acúmulo de calor em casa são os vidros de controle solar, que são ideais para bloquear a radiação. Eles podem reduzir o calor durante o verão em até 40%. "É importante ter claro que, nesse cenário de calor extremo, o vidro com controle solar pode bloquear o dobro do calor direto do sol em comparação com um vidro comum", explica Gonzalo Acevedo, Gerente Geral da Vidrios Lirquén.

4.- Cobertor refrigerador e aquecedor chiliPAD ME

Se você achava que a única coisa que poderia fazer para não passar calor na cama era abrir as janelas, dê uma olhada neste produto, que utiliza um sistema ajustável à base de água para regular a temperatura do colchão.

Resfriador de colchão Resfriador de colchão

A ampla faixa de temperatura, entre 12,8ºC e 46ºC, permitirá que você durma quente no inverno e fresco no verão. Além disso, possui uma função de desligamento automático após dez horas de uso contínuo. Seus benefícios, de acordo com o fabricante, vão desde reduzir a insônia, ajudar na menopausa, aliviar a dor corporal e reduzir os suores noturnos.

5.- Climatizador evaporativo

O Klarstein não é um ar condicionado portátil, mas sim um refrigerador evaporativo, com um design elegante que chama a atenção. Como já explicamos acima, você não precisa de uma instalação perto de uma janela, então, entre isso e o fato de ser compacto (101 x 37 x 36 cm), você pode colocá-lo em qualquer lugar ou movê-lo, pois possui rodas.

Climatizador Climatizador

Conta com três funções para o ar: umidificá-lo, ventilar e resfriá-lo graças à combinação das duas anteriores. Com potência de 30W, graças à oscilação e ao fluxo de ar de 180 m³/h, você poderá refrescar o ambiente. Além disso, é relativamente silencioso em comparação com outras alternativas semelhantes (entre 45 e 55 dB).

Com controle clássico diretamente no próprio aparelho, possui temporizador.