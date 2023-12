‘ChatGPT imobiliário’ guia investimento

A inteligência artificial (IA) transformou significativamente a indústria financeira, oferecendo soluções inovadoras, melhorando a eficiência operacional e fornecendo serviços mais personalizados.

Na verdade, a inteligência artificial começou a desempenhar um papel significativo no investimento imobiliário, fornecendo ferramentas e análises avançadas que melhoram a tomada de decisões e a eficiência no setor financeiro.

Criando um ‘GPT especializado’

Propital GPT é uma ferramenta inovadora criada pela empresa Propital na plataforma da OpenAI (criadores do ChatGPT) que ajuda as pessoas ao redor do mundo a melhorar sua situação financeira e otimizar o crescimento de seu patrimônio através de investimento imobiliário.

'ChatGPT Imobiliário' 'ChatGPT Imobiliário' (Eduardo Parra - Europa Press/Europa Press)

As principais características desta ferramenta lançada pela Propital Chile são o cálculo inteligente da capacidade de endividamento do cliente, acesso a um amplo estoque de oportunidades de investimento imobiliário, conselhos financeiros personalizados, respostas rápidas e eficientes às suas perguntas sobre investimentos.

"Quisemos ir além ao fornecer ferramentas poderosas às pessoas para que possam eliminar todos os mitos sobre o investimento em imóveis e, além disso, ter uma maneira prática de ajudá-las a melhorar sua situação financeira", comentou Francisco Rocha, CEO da Propital Chile.

'ChatGPT Imobiliário' 'ChatGPT Imobiliário' (Ericka SaNchez)

Processamento de dados

O sistema conta com algoritmos que analisam o histórico de crédito, comportamento financeiro e outros dados para determinar a solvência de crédito dos indivíduos.

Além disso, algoritmos de inteligência artificial analisam dados de mercado, tendências econômicas e notícias financeiras para tomar decisões de investimento mais informadas. Ambas as funções convergem neste GPT personalizado, desenvolvido na América Latina.