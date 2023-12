“Capture the Atlas” nos cativa com as melhores fotografias de auroras boreais de 2023

As auroras boreais são um dos espetáculos mais impressionantes que nosso planeta tem. As partículas do Sol colidindo com nossa atmosfera e gerando uma reação com os polos magnéticos provocam luzes cativantes que brilham em nosso céu. Todos os anos, a organização “Capture The Atlas” realiza o concurso “Fotógrafo das Luzes do Norte do ano”, no qual seleciona as 25 melhores imagens do espetáculo estelar em nosso céu.

As auroras boreais costumam ser mais frequentemente vistas nas regiões mais próximas dos polos da Terra. No entanto, a edição de 2023 destaca-se por ter imagens de luzes celestiais registradas em países como Gales, Alemanha, Itália e Austrália continental.

“A compilação é sempre publicada em dezembro, coincidindo com a temporada de auroras boreais, e tem como objetivo inspirar e compartilhar a beleza desse fenômeno natural”, diz Dan Zafra, editor-chefe do blog “Capture The Atlas”, que são os organizadores do concurso.

"À medida que nos aproximamos ao máximo solar (o período de maior atividade solar durante o ciclo solar de 11 anos do Sol), estamos vendo auroras boreais em latitudes mais baixas e imagens de auroras em lugares únicos onde não foram fotografadas antes. Nesta edição, temos exemplos como as imagens de Auroras no País de Gales, Alemanha, Dolomitas da Itália, Austrália continental ou Parque Nacional do Vale da Morte", diz Zafra para explicar por que o fenômeno ocorre em locais incomuns este ano.

As auroras boreais são tão impressionantes que mesmo apreciando o espetáculo por meio de imagens, é difícil acreditar que algo tão impactante aconteça em nosso planeta. Sem dúvida, é um dos itens obrigatórios na lista de qualquer amante da natureza.

Nesta revisão, vamos compartilhar as imagens desses locais incomuns. Mas vocês podem acessar o site "Capture The Atlas" e ver as 25 imagens selecionadas em 2023 neste link.

«Red Alert» – William Preite Capture de Atlas na Italia

Gales «Goleuadau’r Gogledd» – Mathew Browne Capture de Atlas

Alemanha «The Red Flame» – Laura Oppelt Capture de Atlas

Gales «Island of Aurora» – Kat Lawman Capture de Atlas