Tsunade foi uma das waifus favoritas das modelos: estes foram seus melhores cosplays de 2023

Tsunade foi sem dúvida uma das waifus mais representadas em 2023. Modelos de todo o mundo fizeram cosplays da Quinta Sombra do Fogo que nos deixaram sem palavras, pela qualidade da interpretação, semelhança dos trajes, semelhança e beleza daquelas que se colocaram na pele do personagem de Naruto.

Tsunade é uma mulher forte e decidida, conhecida por sua força física e sua habilidade de cura. Ela é uma das Kunoichis mais poderosas da história de Konoha e é considerada uma das cinco Kage mais fortes.

A história do anime conta que ela nasceu na Vila Oculta da Folha e é neta do Primeiro Hokage, Hashirama Senju. Seu pai, Nawaki, e seu irmão, Dan, foram mortos na Segunda Guerra Ninja, o que a levou a desenvolver medo da morte.

Todos nós gostaríamos de vê-la em um live action, e diferentes modelos se adiantaram a qualquer impulso de filme com essas interpretações, que no FayerWayer consideramos ser as melhores das que foram resenhadas este ano.

Top 5 Cosplays de Tsunade

1. Tsunade Clássica:

Este cosplay retrata a Tsunade em sua forma clássica, com seu cabelo loiro longo e vestindo seu tradicional traje verde. É um dos cosplays mais populares da personagem.

2. Tsunade Jovem:

Neste cosplay, a Tsunade é retratada em sua juventude, com cabelos mais curtos e usando uma roupa mais moderna. É uma opção interessante para os fãs que querem mostrar um lado mais jovem da personagem.

3. Tsunade Hokage:

Este cosplay representa a Tsunade em sua posição de Hokage, usando o manto característico e carregando o chapéu de Hokage. É uma opção ideal para os fãs que querem mostrar o poder e a autoridade da personagem.

4. Tsunade Médica:

Neste cosplay, a Tsunade é retratada com seu avental de médica, mostrando seu lado curandeiro. É uma opção única para os fãs que querem destacar a habilidade médica da personagem.

5. Tsunade Guerreira:

Este cosplay mostra a Tsunade em sua forma de guerreira, com uma armadura e uma espada. É uma opção ideal para os fãs que querem mostrar a força e a determinação da personagem.

A modelo venezuelana Joselin Nascimento é para nós a número 1 do ranking. Ela tem mais de 182 mil seguidores em sua conta do Instagram e a maioria de suas postagens são relacionadas a cosplays de diferentes personagens de anime. Aqui está sua versão de Tsunade.

Uma Tiktoker se destaca em suas redes sociais por seus múltiplos trabalhos de anime. Desta vez, o cosplay da querida Tsunade, realizado pela talentosa Irini Tsanaka, conseguiu cativar os fãs de Naruto.

A artista chilena @virtualwaifuwu, foi responsável por nos presentear com um dos tributos mais espetaculares a Tsunade provenientes da região.

Uma cosplayer chamada Shiva encarna Tsunade, com seu quimono cinza e verde, seus cabelos loiros e a marca azul em forma de losango na testa.

Tsunade Cosplay basado en la saga de Naruto

Kaori Cosplay, mais conhecida no Instagram como kaori__cosplay e com milhares de seguidores na rede social, é uma criadora de conteúdo chilena que fez esse brilhante cosplay da Tsunade.