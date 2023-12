Tênis que mudam de cor estão de volta em 2024: conheça os renovados Nike Air Force 1 Low “UV Swoosh”

Ano após ano, o mundo dos tênis esportivos muda constantemente. No entanto, existem modelos icônicos que nunca sairão de moda.

Esse é o caso dos Nike Air Force 1, que com mais de 2 mil versões e uma história profundamente enraizada na cultura hip-hop e no basquete, continuam sendo uma referência no mundo dos tênis.

E como não, essas básicas voltarão em grande estilo em 2024: de acordo com a House of Heat, os Nike Air Force 1 Low "UV Swoosh" retornarão de forma renovada às lojas da marca do Swoosh.

As Nike que mudam de cor

Este modelo, conhecido por sua capacidade de mudar de cor sob a luz ultravioleta, oferece uma experiência confortável e personalizada.

Imagens oficiais de um novo Nike Air Force 1 Low "UV Reactivo" ☀️ pic.twitter.com/rzNq3acQuN — Sneakerologue (@Sneakerologue) 7 de dezembro de 2023

Distinguem-se das suas antecessoras de 2021, inicialmente, pelo seu design minimalista e cor branca pura em couro liso, mantendo o estilo clássico e atemporal das Air Force 1.

No entanto, o que as torna únicas é a sua capacidade de transformação sob a luz ultravioleta: os painéis laterais iluminam-se com um delicado tom de azul bebê, enquanto a aba do calcanhar muda para um vibrante vermelho vinho.

Além dessa característica, as Air Force 1 Low "UV Swoosh" se destacam por suas etiquetas penduradas em cor Marionberry e solas semi translúcidas com um tom mais "bronzeado".

No geral, a nova versão UV das Air Force 1 Lows promete ser um sucesso tanto para colecionadores como para entusiastas de tênis, combinando inovação e estilo em um design clássico.

Embora ainda não haja uma data exata de lançamento, espera-se que estejam disponíveis em breve em Nike.com e outros varejistas selecionados.