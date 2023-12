Superou Bill Gates: este é o ex-CEO da Microsoft que está acumulando uma fortuna graças à Inteligência Artificial

Embora o impacto de Bill Gates na Microsoft seja inegável, recentemente foi revelado que um ex-CEO da empresa de tecnologia está se tornando uma figura-chave no mundo da inteligência artificial (IA), até mesmo superando o multibilionário em termos financeiros.

Trata-se de Steve Ballmer, que graças à sua decisão precoce de adquirir 8% das ações da Microsoft em 1980, conseguiu acumular uma fortuna impressionante e se tornar o maior acionista individual da empresa com 333,2 milhões de ações.

Isso representa aproximadamente 4% da Microsoft, superando a participação acionária de Bill Gates, de acordo com a Forbes.

Steve Ballmer e a IA

É de conhecimento público que a parceria estratégica entre a Microsoft e a OpenAI, sob a liderança de Satya Nadella, tem sido um grande sucesso, gerando benefícios significativos para ambas as empresas.

Com um investimento de US $ 10 bilhões na OpenAI, a Microsoft incorporou ativamente essa tecnologia em seus serviços.

E como não poderia ser diferente, essa colaboração impulsionou o valor das ações da Microsoft, refletindo um aumento de 55% no último ano e um aumento de US$ 42 bilhões em seu valor, de acordo com relatórios de mídia especializada.

Desta forma, os dividendos de Ballmer têm sido particularmente lucrativos, com um aumento de 10% por ação este ano, resultando em bônus anuais de US$999,6 milhões e tornando-o um dos homens mais ricos do mundo.

Além disso, de acordo com o Markets Insider, nos últimos 18 anos a Microsoft tem estado em constante crescimento, o que sugere que a tendência continuará até 2024.

Isso resultaria em Ballmer superando seu recorde deste ano com mais de um bilhão em dividendos em 2024.

Quem é Steve Ballmer?

Ballmer começou no departamento comercial da Microsoft em 1980, quando a empresa ainda era considerada uma startup.

Conhecido por sua energia e paixão, Ballmer se destacou por sua habilidade em motivar tanto Bill Gates quanto os desenvolvedores nas conferências da Microsoft.

Mas só foi após a saída de Gates em 2000 que Ballmer assumiu a liderança da Microsoft durante alguns de seus anos mais desafiadores em termos comerciais. Finalmente, em 2014, ele passou o comando para Nadella.

Desde então, ele desfruta de sua aposentadoria, dedicando-se à sua ONG USAFacts; sua paixão pelo basquete com a compra do Los Angeles Clippers da NBA e ganhando milhões graças à OpenAI.