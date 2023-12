O experimento mais antigo do mundo: essas sementes germinaram depois de 144 anos

As sementes de linhaça do experimento Foto: referencial

O “Experimento de Beal”, iniciado em 1879 pelo botânico William James Beal, resistiu ao passar do tempo ao longo de 144 anos, tornando-se um marco na história científica. Agora, cientistas da Universidade Estadual de Michigan desafiaram as barreiras do tempo em uma conquista inovadora.

Beal, em sua iniciativa pioneira, enterrou 20 garrafas cheias de uma combinação de areia e sementes de diversas plantas em um local confidencial dentro do campus universitário. Seu objetivo principal era observar a evolução das populações de plantas ao longo do tempo em um ciclo de controle que se estenderia por duas décadas.

Estas garrafas foram enterradas de cabeça para baixo para evitar o acúmulo de água, estratégia crucial neste experimento que buscava contribuir para a compreensão de como lidar com as ervas daninhas persistentes no solo, uma vez que naquela época não existiam pesticidas.

E como vamos?

Inicialmente, o plano era desenterrar uma garrafa a cada cinco anos, mas atualmente esse procedimento é realizado a cada 20 anos. Recentemente, após anos de permanência no solo, algumas sementes da última garrafa desenterrada conseguiram germinar.

Para corroborar esse fenômeno, uma equipe de pesquisadores da MSU (Michigan State University) examinou os genomas das plantas cultivadas para verificar se estavam alinhados com as descrições originais de Beal.

O biólogo de plantas da MSU, Frank Telewski, expressa sua surpresa com esse acontecimento: "A maior surpresa para mim é que as sementes germinaram novamente. É incrível que algo tão antigo possa continuar crescendo".

Esse fato destaca a incrível resiliência e persistência das sementes, que, apesar do longo tempo decorrido, mantêm sua capacidade de florescer e se desenvolver.